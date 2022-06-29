Вже вивішують ворожі прапори: окупанти почали конфісковувати дитячі табори у Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську росіяни намагаються забрати під свій контроль навіть дитячі табори. Вони з'явилися там і заявили, що конфісковують ці заклади на користь Росії.

Окупанти привласнюють дитячі табори у Бердянську

Загарбники також озвучили, що тепер проводитимуть там свою "політику". Про це 24 каналу розказав кореспондент із Запоріжжя.

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За його словами, дехто з адміністрацій таборів не погодилися на умови окупантів, зокрема й директорка табору "Факел". За непокору росіяни заарештували її, а потім забрали та вивезли в невідомому напрямку.

Тепер там вивішують триколори та готуються до якоїсь своєї оздоровчої діяльності,

– додав журналіст.

Кореспондент 24 каналу розповів про ситуацію на Запоріжжі: дивіться відео

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