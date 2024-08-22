На окупованому березі Каховського водосховища – пожежа: у мережі показали фото

Понад рік тому Росія підірвала греблю Каховської ГЕС та знищила водосховище. Один із берегів досі окупований.

На тимчасово окупованому березі Каховського водосховища щось горить. Водночас жодних деталей невідомо.

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У мережі з'явилось фото

Глава Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко показав фото пожежі на окупованому березі Каховського водосховища.



На окупованому березі Каховського водосховища пожежа / Фото Євгена Євтушенка

Глава Нікопольської РВА не розповів жодних деталей. Що горить достеменно невідомо.

У червні 2023 року Росія підірвала греблю Каховського водосховища. Тоді в ООН заявили, що руйнування греблі Каховської ГЕС завдало Україні збитків на суму майже 14 мільярдів доларів США. Терористичний акт Росії посилив і без того катастрофічні наслідки повномасштабного вторгнення.