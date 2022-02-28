На окупованому Донбасі місцеві накладають на себе руки, щоб не воювати проти ЗСУ, – Денісова

Російська Федерація та підконтрольні їй окупаційні адміністрації продовжують примусову мобілізацію на території Донецької області.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова.

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Звернення Денісової

У місті Горловка місцевих мирних жителів забирають у добровольці без будь-якого досвіду бойових дій. Поселили у недобудований дев'ятиповерховий будинок без вікон. Людей тримають без харчових продуктів, опалення та забороняють залишати приміщення.

Сьогодні привезли автобус шахтарів, які щойно піднялися із забою. Люди бояться, що будуть використані окупантом як щит у боях з ЗСУ. З відчаю двоє осіб скоїли самогубство.

Звертаюся до світової спільноти посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію для припинення військових дій в Україні та катування українського народу,

– йдеться у зверненні.

Міжнародне гуманітарне право забороняє примусову мобілізацію. Згідно зі статтею 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.

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