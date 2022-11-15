"Закони" окупантів працюють для обраних: у квазіреспубліках не повертатимуть студентів із фронту

Після анексії Путіним тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей матері примусово відправлених на війну студентів сподівалися на те, що їх діти повернуться додому. Мовляв, відтепер почнуть працювати російські закони, згідно з якими студенти мають бронь від мобілізації.

Втім, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, трактування російських нормативно-правових актів "владою" квазіутворень є гібридним. Якщо треба підвищити комуналку до ринкових цін, то представники "адміністрації" одразу кажуть, що "тепер же ж тут Росія", однак як йдеться про демобілізацію "гарматного м'яса", вони шукають якісь інші пояснення.

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Подібна ситуація неабияк обурює місцевих жителів, але вплинути на ситуацію вони можуть лише бунтами. Втім, на жаль, більшість родин мобілізованих на Донбасі змирилися зі своїм безправним існуванням у банановій "республіці".

У так званих "ДНР" та "ЛНР" готуються до остаточної мобілізації

Російські окупанти, які поки тимчасово контролюють захоплені ними ще у 2014 році території, вирішили остаточно виставити мешканцям Донбасу рахунки за 8 років існування на кремлівські гроші. То ж після анексії частин східних українських областей у Москві розпорядилися "закрутити гайки" населенню квазіреспублік.

Де-факто, Росія досі повноцінно не визнала видані у так званих "ДНР" та "ЛНР" паспорти. Проїзд з окупованих регіонів України у Ростовську область відбувається з проходженням паспортного та митного контролю, що протирічить самій ідеї анексії.

З листопада 2022 на окупованих територіях почали нараховувати рахунки за комунальні послуги згідно з ринковими цінами. Також стрімко підвищилася вартість продуктів.

Натомість рівень зарплат та пенсій на тимчасово непідконтрольних Києву територіях Донбасу залишається незмінним. А вже з 1 січня 2023 куратори квазіреспублік збираються провести масштабне скорочення "бюджетників" та урізати "чиновникам" виплати.

Крім того, ніякої інтеграції військових підрозділів фейкових республік у російську армію так і не відбулося. Контрактники так званих "ДНР" хоча формально й оформлені як солдати ЗС Росії, але отримують зарплати за ставками "дирявого" утворення. Мобілізовані з Донбасу взагалі продовжують вважатися добровольцями, яким не передбачено ані виплат, ані забезпечення спорядженням.

Зрозуміло, що та мізерна частина жителів тимчасово окупованої Донеччини та Луганщини, які чекали "русский мир", геть не так собі уявляли анексію територій Кремлем. Їм розповідали про те, що "Путін наведе порядок" у їх містах, але життя лише почало погіршуватися.

Що ж стосується мобілізації, то згідно з наказом кураторів масштабні рейдові заходи на окупованому Сході дійсно послабили. Крім того, так звані воєнкоми припинили полювати на студентів безпосередньо у вищих навчальних закладах. Однак це пов'язане не з тим, що відтепер студенти отримали бронь, а з підготовкою до другої хвилі мобілізації у Росії. Вона, згідно із задумом Кремля, має торкнутися й Донбасу. Ось тоді всі молоді люди віком від 18 років, які досі не були відправлені на війну проти України, поїдуть в окопи.

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Студенти-учасники бойових дій служитимуть аж допоки куратори не накажуть Пушиліну їх відпустити. Статися це може лише у разі загрози якихось протестів. Натомість "влада" підготувала для студентів і "хорошу" новину: їх перевели на наступні курси навчання. Навіть тих, хто з 24 лютого замість ходіння на пари бігав із автоматами. То ж якщо такі "фахівці" виживуть у війні, після деокупації Донбасу вони тікатимуть у Росію, де хоча б частина з них почне працювати за спеціальністю.

Мобілізовані не мають прав на серйозне лікування та компенсацію

Спеціально для окупантів, які не хочуть помирати, було створено гарячу лінію, зателефонувавши на яку вони можуть здатися у полон. Куди звертатися – розповідаємо за посиланням.

Окрім відмови від демобілізації студентів "влада" квазіреспублік після анексії наказала лікарям "не створювати проблем росіянам". То ж всі важкопоранені місцеві терористи та мобіки, які сподівалися на проведення безкоштовних операцій більш кваліфікованими фахівцями у Ростові, Москві чи Санкт-Петербурзі, мають забути про такі мрії.

Лікуватися у Росії бойовики можуть лише, якщо отримають відповідне направлення, однак оцей папірець у квазіреспубліках їм ніхто не надасть навіть за гроші. Звісно, що "безкоштовної медицини" у так званих "ДНР" та "ЛНР" немає. Більшість ліків їм доводиться купувати самостійно.

Не отримують мобіки та ідейні бойовики й компенсацій за поранення. Адже у цьому випадку вони для Москви не вважаються росіянами – відповідно ані копійки не платять родичам загиблих.