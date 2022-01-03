В окупованому Донецьку розвалюється відомий готель "Європа": що від нього лишилось

На території окупованого Росією Донецька руйнується відомий готель "Європа". У ньому вже впав навіс при вході.

Готель не працює з часів окупації міста Кремлем. Про його теперішній стан повідомив журналіст та член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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У Донецьку руйнується готель "Європа"

У Донецьку впав навіс над входом у готель "Європа". Готель не працює з 2014 року, бо після приходу Росії готелі у Донецьку більше не потрібні,

– заявив Денис Казанський.

Журналіст підсумував: "Усе розвалюється і занепадає у колись заможному місті".



У Донецьку руйнується готель "Європа" / Колаж Дениса Казанського

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ймовірною причиною обвалення є велика кількість снігу на козирку, який ніхто не прибирав. Деякі користувачі у мережі також пригадали, що за готелем ніхто 7 років не доглядав, тому конструкція і обвалилася.

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Готель "Європа" розташований за адресою проспект Панфілова, 86. Колись він був 4-зірковим. Збудували його до "Євро-2012". У 2013 році готелем почала керувати Reikartz Hotel Management. Він позиціонував себе як бізнес-готель "Reikartz Донецьк – Європа".