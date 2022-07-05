В окупованому Донецьку спалахнув склад із БК російської армії
Джерело:Анатолій Штірліц
В тимчасово окупованому Донецьку спалахнув склад із бойовим комплектом російських окупантів. Очевидці пишуть, що він детонує уже понад 20 хвилин.
Склад розташований на території заводу "Топаз" у Донецьку. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан та опублікував відповідне відео з місця подій.
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На території заводу "Топаз" у Донецьку хтось знову не там вирішив запалити цигарку – вибухає склад боєприпасів дуже яскраво,
– йдеться у повідомленні.
Згодом депутат Олексій Гончаренко теж опублікував у телеграмі відео, як горить склад.
Очевидці повідомляють, що звуки детонації чути уже понад 20 хвилин. Схоже, атакувати російським окупантам буде нічим.
Раніше наші захисники показали, як атакували позиції ворога в окупованій Горлівці на Донеччині. Там теж "палає знатно".
Також російські загарбники провалили штурм Долини в Донецькій області – українські захисники відкинули ворога.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії район Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепеля та Мосьпанового.
- На Донецькому напрямку росіяни хочуть захопити Луганську область у межах адміністративних кордонів.
- На Краматорському напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії райони Білогорівки й Верхньокам'янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов'янська та Званівки.
- На Бахмутському напрямку ворог штурмує напрямок Новолуганського, бойові дії тривають. Також він обстрілював зі ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар'ївка.
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