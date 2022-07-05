В окупованому Донецьку спалахнув склад із БК російської армії

В тимчасово окупованому Донецьку спалахнув склад із бойовим комплектом російських окупантів. Очевидці пишуть, що він детонує уже понад 20 хвилин.

Склад розташований на території заводу "Топаз" у Донецьку. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан та опублікував відповідне відео з місця подій.

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На території заводу "Топаз" у Донецьку хтось знову не там вирішив запалити цигарку – вибухає склад боєприпасів дуже яскраво,

– йдеться у повідомленні.

Згодом депутат Олексій Гончаренко теж опублікував у телеграмі відео, як горить склад.

Очевидці повідомляють, що звуки детонації чути уже понад 20 хвилин. Схоже, атакувати російським окупантам буде нічим.

Раніше наші захисники показали, як атакували позиції ворога в окупованій Горлівці на Донеччині. Там теж "палає знатно".

Також російські загарбники провалили штурм Долини в Донецькій області – українські захисники відкинули ворога.

Коротко про ситуацію на Донбасі

На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії район Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепеля та Мосьпанового.

ворог обстріляв з артилерії район Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепеля та Мосьпанового. На Донецькому напрямку росіяни хочуть захопити Луганську область у межах адміністративних кордонів.

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