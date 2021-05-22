В окупованому Криму катапультувалися російські льотчики: є постраждалий

На військовому аеродромі в Саках, що в окупованому Криму, двом пілотам окупаційних військово-повітряних сил Росії довелося катапультуватися. Інцидент трапився 21 травня під час підготовки до вильоту.

Як пишуть російські ЗМІ, льотчики дивом залишилися живі, але внаслідок інциденту одна людина таки постраждала.

Важливо Не вистачило мотузки: у Росії під час навчань загинули військові – шокуюче відео 18+

Деталі інциденту

Надзвичайна подія сталася на військовому аеродромі Саки в окупованому Росією Криму. Двом льотчикам довелося катапультуватися з винищувача Су-30СМ.

Двоє льотчиків катапультувалися на землю з винищувача Су-30СМ на військовому аеродромі Саки в Криму. Обидва члени екіпажу живі,

– мовиться у повідомленні росЗМІ.

Обидва льотчики живі, але технік отримав серйозні опіки. Цю інформацію підтвердили й у Південному військовому окрузі.

Чому так сталося

За попередніми даними, у винищувачі неочікувано спрацювала система катапультування. Деталі події розслідуватимуть правоохоронні органи окупаційної влади.

У Саках окупанти розмістили навчально-тренувальний комплекс "Нитка" для підготовки льотного складу палубної авіації Росії. Аеродромом розпоряджається міноборони Росії. З 2014 року там дислокується російський 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк.