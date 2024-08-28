ЗМІ повідомляють про масові відключення води в Криму

Інфраструктура тимчасово окупованого росіянами Криму продовжує зазнавати труднощів. Тепер на півострові спостерігаються масові вимкнення водопостачання.

Через аварію на водогоні в районі села Прибережне без води лишилася Євпаторія. Про це повідомили журналісти з посиланням на пресслужбу підприємства загарбників "Вода Криму".

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У Криму масово вимикають воду

Повідомляється, що тиск у міській системі знижено, а мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок залишилися без води. За даними підприємства, роботи планується завершити до 20:00.

Окрім Євпаторії, було обмежено подачу води в Сімферополі, селищі Мирне та Сонячногірське, а також в Алушті, Джанкої, Керчі, Армянську, селищі Привільне та у Феодосії.

До слова, днями в Криму вже були проблеми з електроенергією. У тимчасово окупованому Севастополі удень 26 серпня почало зникати світло. Після цього кількість районів, які залишилися без електропостачання, невпинно зростала.

У Севастопольенерго тоді стверджували, що нібито сталося "технологічне порушення".