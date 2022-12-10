В окупованому Криму прогриміли гучні вибухи

Увечері 10 грудня у Сімферополь завітала "бавовна". Гучний вибух чули в різних частинах міста, а також у сусідньому Бахчисараї та Саках.

Про це повідомили низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 канал.

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Інформація про вибухи з'явилася приблизно о 21:05. За даними очевидців, прогриміли вони у районі аеропорту Сімферополя. Тим часом призначений Росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов знову заспівав стару пісню про нібито роботу ППО над Сімферополем.

Однак у ці заяви вже давно ніхто не вірить. Адже ще у серпні стало відомо, що Росія імітує в окупованому Криму масштабні атаки з повітря, щоб прикрити безпорадність своєї ППО. Відповідно до багатьох свідчень очевидців, Росія здійснює запуски якихось боєприпасів з моря, по яких відпрацьовують сили ППО.

Активіст Сергій Стерненко оприлюднив ймовірне фото польоту ракети. Підтвердити чи спростувати достовірність світлини ми не можемо, але летить гарно.



"Бавовна" в окупованому Криму / Фото Сергія Стерненка

Водночас за даними моніторингової групи вибухи або робота ППО була на наступних аеродромах:

Бельбек, Крим;

Мелітополь, Запорізька область;

Джанкой, Крим.

Зауважимо, що вранці 10 грудня стало відомо про пожежу у тимчасово окупованому Криму. Вона охопила казарми, де розміщували мобілізованих російських окупантів. За попередніми даними, мовиться про сотні або навіть тисячі військових країни-агресорки.

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