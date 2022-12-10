В окупованому Криму прогриміли гучні вибухи
Увечері 10 грудня у Сімферополь завітала "бавовна". Гучний вибух чули в різних частинах міста, а також у сусідньому Бахчисараї та Саках.
Про це повідомили низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 канал.
Важливо У Мелітополі гаряче: понад 10 гучних вибухів чули у всіх районах міста
Інформація про вибухи з'явилася приблизно о 21:05. За даними очевидців, прогриміли вони у районі аеропорту Сімферополя. Тим часом призначений Росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов знову заспівав стару пісню про нібито роботу ППО над Сімферополем.
Однак у ці заяви вже давно ніхто не вірить. Адже ще у серпні стало відомо, що Росія імітує в окупованому Криму масштабні атаки з повітря, щоб прикрити безпорадність своєї ППО. Відповідно до багатьох свідчень очевидців, Росія здійснює запуски якихось боєприпасів з моря, по яких відпрацьовують сили ППО.
Активіст Сергій Стерненко оприлюднив ймовірне фото польоту ракети. Підтвердити чи спростувати достовірність світлини ми не можемо, але летить гарно.
"Бавовна" в окупованому Криму / Фото Сергія Стерненка
Водночас за даними моніторингової групи вибухи або робота ППО була на наступних аеродромах:
- Бельбек, Крим;
- Мелітополь, Запорізька область;
- Джанкой, Крим.
Зауважимо, що вранці 10 грудня стало відомо про пожежу у тимчасово окупованому Криму. Вона охопила казарми, де розміщували мобілізованих російських окупантів. За попередніми даними, мовиться про сотні або навіть тисячі військових країни-агресорки.
"Бавовна" розквітає в окупованому Криму
- Неспокійним для мешканців тимчасово окупованого Севастополя став ранок 8 грудня. Там повідомили про звуки вибухів. Повідомлення про вибухи у Севастополі почали надходити близько 07:00. У місцевих телеграм-каналах бідкаються, що у місті щось надто "гучно".
- Кримчани 5 грудня поскаржилися, що чули вибухи в Джанкої. Є інформація, що вибух пролунав на аеродромі.
- А 25 листопада "бавовна" завітала в місто Армянськ, що розташоване на півночі півострова. Росіяни запевняють, що вибухи пролунали від роботи ППО. Що насправді трапилося – наразі невідомо. Однак спокою окупантам на українському півострові вже точно не буде.