В окупованому Криму – ракетна небезпека: міст перекрили та зупинили транспорт
25 травня 2024, 22:02Читать новость на русском
У тимчасово окупованому Криму неспокійна ніч. У Севастополі оголосили про ракетну небезпеку.
У Севастополі ввечері 25 травня оголосили повітряну тривогу. Росіяни також перекрили Кримський міст, передає 24 Канал.
Дивіться також "Там стояла натівська техніка": росіяни видають цинічні версії удару по "Епіцентру" в Харкові
Окупанти кажуть про "Пе-ве-о"
Відомо, що У Севастополі припинив рух морський та наземний громадський транспорт. Крім цього, повідомляють про виходи ракет у бік окупованого півострова. Також зазначили про необхідність бути готовими до нальоту безпілотників. Вочевидь, "нічого не відбувається".
Згодом росіяни також повідомили про роботу сил протиповітряної оборони у районі Євпаторії та Чорноморську.
У Криму останнім часом неспокійно.
Крим атакували ракети ATACMS
- По окупантах в Криму було завдано потужного удару у ніч на 24 травня. Атака була націлена на важливі об'єкти зв'язку між Алуштою та Сатерою, що має велике значення для російських військових.
- Відомо, що для атаки використовували ракети ATACMS. Ну і звичайно російське міністерство оборони заявило про нібито збиття трьох ракет, але численні відеозаписи з Алушти демонструють чотири вибухи, що вказує на безуспішні спроби російської ППО перехопити балістичні ракети.
- Ціллю удару став вузол зв'язку російських окупантів, що відомий як пункт дальнього космічного зв'язку, побудований ще у 60 роках для забезпечення зв'язку з космічними апаратами на Місяці, Венері та Марсі.