Особиста ініціатива Путіна: на що Росія намагається перетворити окупований Крим

Росія викрала в окупованому Криму артефакти та знищила автентичну пам'ятку світового значення – античний Херсонес. Серед вивезених до російських музеїв об'єктів були фрески, посуд, предмети побуту та ікони. Також стало відомо про незаконне будівництво на місці пам'ятки світової спадщини.

На місці зруйнованої пам'ятки росіяни рік тому розгорнули будівництво історико-археологічного парку. Він становитиме собою 3 музеї. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів 24 Каналу, що в такий спосіб російський диктатор намагається створити в Криму релігійно-духовний центр.

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Це відповідь Путіна на отримання ПЦУ Томосу

На думку Чубарова, Путін готує новий духовний майданчик поруч з військовим, який він створив у Криму для подальшої анексії сусідніх країн. З його слів, це будівництво – відповідь російського диктатора на отримання Томосу Православною церквою України у 2019 році.

"Це особиста ініціатива Путіна, він намагається створити в Криму духовний осередок. Росіяни будують так звані музеї Античності й Візантії, історії Криму, християнства. Це спроба привернути увагу до Криму, щоб остаточно закріпити півострів за Росією. Вони хочуть встановити цей зв'язок за допомогою цього будівництва", – впевнений Чубаров.

Історико-археологічний заповідник Херсонес Таврійський на руїнах античного грецького міста Херсонес було створено у 1892 році. З 2013 року Херсонес внесено у список Світової спадщини ЮНЕСКО, через це будівництво на цій території заборонене і вважається незаконним.