В окупованому Криму "суд" оголосив вирок "українському агенту" Ширінгу

Так званий суд в окупованому Криму засудив Костянтина Ширінга до 12 років колонії суворого режиму. Його називають нібито агентом Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше чоловік намагався подати апеляцію, але "суд" відхилив її. Тепер українець проведе 12 років у колонії суворого режиму.

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У чому звинувачують Ширінгу

Співробітники ФСБ затримали Ширінгу у Криму в березні 2020 року нібито "за шпигунську діяльність в інтересах української військової розвідки". Вирок йому оголосили ще у березні 2021 року, сьогодні він набув чинності.

В українця проблеми зі здоров'ям

У 61-річного Ширінга серцево-судинні захворювання. Ще під час першого засідання йому стало зле. У Сімферопольському СІЗО українець скаржився на відсутність медичної допомоги. За це окупанти переводили його з однієї камери в іншу. За словами активіста, в кожній наступній умови були гірші ніж в попередній.

Реакція України на вирок так званого суду

МЗС України висловило протест через вирок "суду" в окупованому Криму активісту Костянтину Ширінгу. Українська сторона вважає справу сфабрикованою та політично вмотивованою.

Міністерство закордонних справ вважає справу проти Костянтина Ширінга, якого тримають під вартою з квітня 2020 року, політичним переслідуванням. Окрім того, МЗС звернулося до міжнародної спільноти з закликом засудити репресії Росії на території окупованого нею Криму, посилити тиск на Кремль та протидіяти порушенню прав людини.

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