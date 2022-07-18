Справжній сміливець: хлопець вийшов на площу в Маріуполі з українським прапором

Юнак у Маріуполі вийшов на площу із синьо-жовтим прапором. Хлопцеві могло загрожувати покарання, але він не побоявся зробити такий вчинок.

Фото хлопець зробив біля розбомбленого окупантами драмтеатру. Світлину опублікувала міська рада 18 липня.

Зверніть увагу Ворог обстріляв Нікополь і повертається з оперативної паузи: основне за 145 день війни

Справжня сміливість

Навіть окупований Маріуполь не здається. Юнак вийшов на площу біля розбомбленого росіянами драмтеатру з прапором України. Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити "на підвал",

– мовиться в повідомленні.



Хлопець з українським прапором в окупованому Маріуполі / Фото міської ради

У Маріупольській міській раді зазначають, що десятки тисяч людей й досі не можуть виїхати з міста. Але вони чекають та мріють, що скоро Маріуполь знов буде українським.

У Нью-Йорку організували акцію "Війна не закінчилася"

Війна росії проти України триває вже 5 місяців. За цей час багато людей у світі пристосувалися до таких умов і вже не настільки масово підтримують Україну.

Проте жителі Нью-Йорка 10 липня організували акцію "Війна не закінчилася", довівши, що їм не байдужа доля українців.

Сотні активістів із синьо-жовтими стягами пройшли 4 кілометри по Бродвею – від Таймс-Сквер до парку Вашингтона. На мітингу був присутній і генеральний консул України Олексій Голубов.

Зверніть увагу – Генштаб про ситуацію на фронті зранку 18 липня: відео