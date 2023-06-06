Зґвалтували й убили дівчинку: жителі Маріуполя розповіли про жахи, що вчиняють кадирівці у місті

Російські окупанти не цураються чинити хаос та воєнні злочини в тимчасово окупованому Маріуполі. Так, місцевий житель, що наразі перебуває у місті, розповів, що кадирівці зґвалтували й убили дівчинку в одному з маріупольських хостелів.

Крім цього, війська Кадирова регулярно влаштовують бійні на території українського міста. До того ж вони як можуть тероризують місцевих жителів Маріуполя.

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Маріупольці налякані поведінкою кадирівців

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому в голосовій версії подали повідомлення одного з місцевих жителів окупованого міста. Андрющенко наголосив, що це повідомлення записала на відео інфомоніторингова група "Ї" з одного з проросійських чатів Маріуполя.

На ньому маріуполець жаліється про те, що кадирівці тероризують місцеве населення. Зокрема, вони оселилися у хостелі біля місцевого ресторану "Гуси-Лебеді" і там влаштовують свої порядки.

Маріуполець розповів про жахи життя в окупованому місті: дивіться відео

Він зазначив, що одного разу в цьому готелі кадирівці зґвалтували й вбили місцеву дівчинку. Також вони майже щодня стріляють з вогнепальної зброї та кидаються в людей ножами. Одного разу кадирівські солдати навіть влучили в місцевого охоронця та порізали йому частини тіла та одяг.

Крім цього, маріуполець сказав, що в окупованому місті щодня трапляються ДТП на кожному кроці. Адже кадирівці нехтують правилами дорожнього руху і взагалі кажуть, що "в місті законів немає". Тому майже кожного дня на одному й тому ж повороті у місті розбиваються на смерть люди.

Яке життя в тимчасово окупованому Маріуполі