В окупованому Мелітополі чоловікам надсилають повістки на службу у "народній міліції"

Російські найманці намагаються залучити на свій бік якомога більше українців. Так, чоловіки в окупованому Мелітополі почали отримувати повістки.

Як зазначають у Запорізькій ОВА, у повістках чоловіків запрошують до служби у так званій "народній міліції".

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Чоловіків у Мелітополі кличуть до "народної міліції"

Надійшла інформація про те, що чоловікам тимчасово окупованого Мелітополя надсилають фейкові повістки на службу окупантам у так званій "народній міліції,

– йдеться в повідомленні.

Крім того, російські найманці не полишають спроб "відрізати" українців від правдивої інформації. Для цього окупанти намагаються провести у Мелітополі російський інтернет.

Раніше повідомлялося, що окупанти полюють на українських чоловіків на блокпостах. З-поміж тих, хто намагається покинути "гарячі точки", вони забирають чоловіків. Не виключено, що це робиться для того, щоб вони поповнили лави "народного війська".

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