В окупованому Мелітополі партизани вбили російських військових високого рангу

Окрім українських військових, російських окупантів знищують партизани. Зокрема, в тимчасово окупованому Мелітополі вони ліквідували ворожих військових високого рангу.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що на тимчасово окупованих територіях є доволі активний партизанський рух. Про це він заявив в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал.

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Мелітопольські партизани ліквідували окупантів високого рангу

Жителі Мелітополя розповіли, що завезені росіянами "шептуни", намагаються посіяти в думки містян кілька фейкових меседжів, зокрема:

"На початку війни влада здала місто",

"Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати",

"Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомбленим".

Проте, звісно, всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю з російськими окупантами та перестали довіряти легітимній українській владі.

У той самий час у Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати,

– розповіли в Запорізькій ОВА.

Водночас саме у цей день російські військові посилено перевіряли у Мелітополі приватний транспорт. Ймовірно, вони шукали партизанів.

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Партизанський рух є і в Криму, і в Херсоні, і в Мелітополі

Арестович зазначив, що попри розповсюджену думку, що на Півдні партизанська війна є неможливою, це не так.

"Воюють дуже активно партизани. І російські війська, і окупаційна адміністрація чудово про це знають. Вони діють й в містах і, що характерно, на місцевості – на Півдні, де скрізь степи", – додав радник голови ОП.

Він додав, що ще в Другу світову війну Херсонська область мала чудову партизанську традицію.

"Тож усе те, що в степах немає, де ховатися, і неможливо щось зробити – казки. Можна і є де. Це не широкий партизанський рух, коли сотнями підривають рейси й так далі. Це завдаються необхідні точкові та чутливі удари у потрібних місцях", – додав Арестович.

Він підсумував, що партизанський рух активно працює і в Мелітополі, і в Херсоні, і в Криму.

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