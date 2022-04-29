На окупованому Півдні ветеранів та дітей війни агітують святкувати 9 травня для росЗМІ

На окупованих територіях Півдня росіяни готують чергову фейкову картинку для пропагандистських ЗМІ. Вони агітують ветеранів та дітей війни долучитися до святкування 9 травня.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

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На окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини росіяни намагаються просувати ідею невідворотності закріплення регіонів під владою країни-агресорки.

Однак такі дії окупантів не мають успіху, адже місцеві жителі чинять відчайдушний спротив, попри розгін мітингів, залякування та подворові обходи росіянами.

Готуючи чергову фейкову картинку для пропагандистського телебачення, окупанти намагаються загітувати ветеранів та дітей війни долучитися до святкування 9 травня,

– повідомили в ОК "Південь".

Якою є ситуація на Півдні України

Населені пункти на Миколаївщині, звідки відступили росіяни, продовжують потерпати від їхніх обстрілів. Ворожі війська, побоюючись підходу українських підрозділів, гатять по мирному населенню.

Водночас на Одещині продовжуються контрдиверсійні заходи. Корабельне угруповання ворога контролює північно-західну частину Чорного моря, блокуючи судноплавство.

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