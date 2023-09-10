Змушують голосувати за партію Путіна: як виглядає бюлетень на "виборах" на окупованому Запоріжжі

Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України псевдовибори. Окупанти примусово схиляють мешканців окупованої частини Запорізької області голосувати на "виборах" за партію Путіна.

Про перебіг так званих "виборів" на частині тимчасово окупованої Запорізької області в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, пише 24 Канал. За його словами, у "бюлетені" на вибір є чотири партії.

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Більшість тих, хто балотується, походять з Росії

Зокрема, це партія Путіна "Єдина Росія", "Комуністична партія", "Справедлива Росія" та ЛДПР.

Як розповів Федоров, у цьому "бюлетені" нібито й можна проголосувати за будь-яку партію. Однак, ті хто ходить з урнами для голосування, радять голосувати за "Єдину Росію".

Крім того, мер Мелітополя зазначив, що окупанти провели масову розсилку, де розповідають мешканцям окупованих територій, що потрібно голосувати за "Єдину Росію".

При цьому він підкреслив, що від "Єдиної Росії" на псевдовиборах "балотується" майже 48% кандидатів, які не є мешканцями Запорізької області, а приїхали із Сибіру, Алтаю чи Дагестану. Також менше 45% представників Росії від ЛДПР.

Це свідчить про те, що вони (росіяни – 24 Канал) навіть не змогли знайти зрадників, кому б могли довірити й вставити у список,

– сказав Федоров.

Саме тому російські окупанти, як каже Федоров, вставляють у списки своїх представників з території Росії, щоб зрештою отримати фейкову підконтрольну раду на тій чи іншій території.

Окупанти погрожують "підвалом"

Мер Мелітополя повідомив, що окупанти стверджують, мовляв, за останні 9 днів участь у виборах взяло понад 50% людей. За його словами, це говорить про те, що росіяни намагалися зайти в кожен будинок і квартиру.

Він зазначив, що там, де окупантам не відчиняють двері, вони приходять знову й знову. Федоров розповів, що квартири обходять двоє осіб з так званими урнами для голосування, а також щонайменше дві озброєні людини.

Він підкреслив, що людей змушують заповнити бюлетень і кинути його у відкритому вигляді.

Тож жодної видимості таємниці голосування не існує,

– підкреслив мер Мелітополя.

Федоров каже, що після того, як окупантам повторно не відчинили двері, то вони передають ці дані до комендатур.

Своєю чергою мета комендатури змусити людей все ж таки проголосувати. Якщо людей все одно відмовляються голосувати, то їх можуть забрати на допити й навіть кинути "на підвал".

Федоров додав, що 10 вересня останній день так званих "виборів" і Росія говорить, що буцімто відкрила 450 виборчих дільниць. За його словами, росіяни готують масовку на виборчих дільницях, щоб показати начебто зацікавленість у виборах, якої насправді немає.

"Але ворогу треба зняти кіно", – резюмував Іван Федоров.