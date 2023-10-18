Пролунала тривога і вибухи: Шольц в Ізраїлі був змушений покинути літак й лягти на летовище

Ввечері 17 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц планував покинути Тель-Авів на урядовому літаку. Однак йому завадила тривога та змусила політика лягти на летовище, щоб уберегтися від атаки ХАМАС на Ізраїль.

Олаф Шольц прибув до Ізраїлю для переговорів з прем'єр-міністром та президентом щодо запобігання подальшій ескалації на Близькому Сході. Також канцлер планував зустрітися родичами громадян Німеччини, яких захопили в полон бойовики ХАМАС.

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Деталі невдалого вильоту Шольца

Незадовго до вильоту Олафа Шольца з аеропорту імені Бен-Гуріона в Ізраїлі оголосили повітряну тривогу через атаки ХАМАС. Канцлер у цей час вже сів на борт урядового літака, однак разом з командою був вимушений покинути його.

Одразу після цього на опублікованому відео видно яскраві вогні в небі та чути вибухи. Повідомляється, що Шольц бачив їх на власні очі. Саме через загрозу ракетному удару канцлер був вимушений лягти на землю, прямо на летовище.

Попередньо, німецька делегація бачила роботу "Залізного куполу", який відбивав атаку ХАМАС. Після цього борт Шольца ще раз перевірили і літак вилетів з Ізраїлю до Єгипту.

Тривога під час візиту Шольца: дивіться відео

У цей час Блінкен також був в Ізраїлі

Держсекретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень відвідав Ізраїль з дипломатичним візитом. Раніше повідомлялося. що метою приїзду є "додаткові обговорення з ізраїльськими офіційними особами". Однак одною з тем, ймовірно, є посилення загрози з боку Хезболли.

Зокрема, повітряна тривога застала Ентоні Блінкена саме під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Політики були вимушені направити до бункеру. За словами представника Держдепу, тривога тривала 5 хвилин, після чого переговори відновилися.

Тривога застала Блінкена зненацька: дивіться відео