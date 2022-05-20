Олаф Шольц відхилив заклик Європарламенту ввести санкції проти Шредера

Шольц відкинув заклик Європарламенту ввести санкції проти ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера. Він відомий своїми тісними зв'язками з Путіним.

Канцлер Німеччини відхилив вимогу Європарламенту 19 травня. Санкції проти Герхарда Шредера намагалися ввести за його відмову звільнитися з керівних посад в російських енергетичних компаніях.

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Шольц сказав, що рішення німецького парламенту позбавити Шредера офісного приміщення в Берліні було "наслідковим, правильним і тому буде реалізовано". Але німецький канцлер підкреслив, що подальшого покарання не потрібно.

Я не вважаю, що наразі щось інше потрібно. Було б найкраще, якби Герхард Шредер пішов у відставку зі своїх посад,

– додав Шольц.

Що відомо про Шредера

Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 – 2005 рік. Опісля очолив наглядову раду, а потім і комітет Nord Stream AG – компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Прихильник Путіна є членом правління російської нафтової компанії "Роснефть", а в лютому 2022 також був висунутий до складу ради директорів російської енергетичної компанії "Газпром".

Після початку війни в Україні співробітники офісу Шредера в Берліні звільнилися посад на знак протесту проти його відмови піти у відставку. Хоча ексканцлер зараз збирається втратити своє офісне приміщення, він все ще отримує щомісячну допомогу в розмірі 8 300 євро.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер входить до "Миротворця". Його звинувачують у "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України".

Політик дружить з Путіним. Його неодноразово критикували за заяви про війну в Україні. Наприклад, він казав, що до війна Росії проти України сталася через "політичний провал".

Водночас він був невпевнений, що саме Путін наказав чинити звірства у Бучі. Під час перебування в уряді Шредер говорив, що не шкодує про свою проросійську політику.

Дії Європарламенту

Депутати Європарламенту планують закликати 27 держав підтримати включення ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у санкційний список ЄС.

19 травня було схвалено резолюцію, яка закликає ЄС створити спеціальний трибунал для справ про воєнні злочини Росії проти України.

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