Шансів було дуже мало, але я отримав, – зворушлива історія незламного захисника з Чорткова

Олег Дубовий – мужній воїн України, який добровольцем пішов боронити нашу землю від початку повномасштабного вторгнення. На жаль, на Донбасі він отримав серйозне поранення, але це не зламало його.

Чоловік воював у складі 105-ї бригади Тероборони, яка працює на Бахмутському напрямку. Одного дня окупанти почали обстріл, під час якого Олег Дубовий втратив відразу дві ноги, але не жагу до життя.

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Не відразу зрозумів, що сталося

"Почався обстріл, я заскочив у бліндаж. І тут почувся ще вибух. Я відчув, що щось влетіло і вдарило в ноги, як такого болю я не відчував. У нас там були лежаки, то я встиг впасти на той лежак. І потім подивився, а в мене відірвало зразу дві ноги", – каже він.

За словами героя, врятував йому життя побратим Руслан Махній. Він заскочив до бліндажа та наклав два турнікети, адже наш захисник самостійно цього зробити не міг.

Я втратив дуже багато крові, як вже потім мені казали, шансів було дуже мало, але шанс я отримав,

– зауважив він.

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Він висловив подяку також тим, хто 2,5 кілометра несли Олега на ношах по болоту. Все для того, щоб доставити його до автівки, яка вже відвезла до медпункту.

Боєць вже вдома

На початку травня військовий проходив реабілітацію у Тернополі. А вже 27 травня дружина Наталія опублікувала допис, що Олег Дубовий уже вдома.

Кохана нашого героя наголосила, що яким би не було поранення її чоловіка, вона знала, що поставить його на ноги, що підтримає.

Я в перші дні йому пообіцяла гарні протези, найкращі, тому що він дуже хоче вести повноцінний спосіб життя. Він не з тих, щоб сидіти, лежати з пультом біля телевізора чи за комп'ютером,

– каже пані Наталія.

Сам же захисник звернувся до своїх побратимів, які отримали такі ж або інші поранення. Він закликав їх не падати духом, а також пам'ятати, що завжди є надія.

Редакція 24 Каналу у довічному боргу перед Олегом Дубовим та іншими захисниками України. Низько кланяємося та дякуємо за Вам за все!