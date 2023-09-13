Омбудсмен з питань зниклих безвісти подасть у відставку
Джерело:Олег Котенко
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко вирішив піти у відставку. Він планує подати відповідну заяву після після того, як повернеться з відрядження.
Зазначимо, що 12 вересня на засіданні Кабінету міністрів були внесені зміни до переліку повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Зараз триває передача функціонала Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС.
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Омбудсмен з питань зниклих безвісти подасть у відставку
Олег Котенко наразі перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він подасть заяву про відставку. Втім, з дати її затвердження допомога членам сімей зниклих безвісти командою Котенка триватиме вже у форматі громадської роботи.
Олег Котенко / фото Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
У команді Уповноваженого зазначили, що перемовини з Росією про повернення тіл передали Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти доручили МВС.
Зараз триває передача функціонала Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС.
Що відомо про Котенка
- У 1989 навчався в ПТУ № 16 міста Краматорськ, за фахом – токар.
- У 2007 – закінчив Донецький Національний Університет Економіки та торгівлі імені Туган-Барановського міста Донецьк, за фахом – міжнародна економіка.
- З 2007 – 2011 – директор ТОВ "Ліга Трейд Україна".
- З 2011 – 2014 – співвласник ТОВ "Нано Комфорт Технолоджі".
- З 2014 – 2015 – речник РНБО.
- З 2015 – 2022 – голова ГО "ГРУПА ПАТРІОТ".
- 20 травня 2022 – призначений Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Нагадаємо, що нещодавно Олексій Резніков подав до Верховної Ради України заяву про відставку з посади міністра оборони України.