Під час виконання бойового завдання загинув директор "Глобал Спірітс" Олег Пігулевський

Україна продовжує своїх втрачати кращих синів та дочок. Стало відомо, що на фронті загинув директор "Глобал Спірітс" Олег Пігулевський.

З березня 2022 року Олег був командиром стрілецького батальйону, успішно виконував бойові завдання, включаючи оборону Києва та брав участь у боях під Бахмутом і Куп'янськом. Був нагороджений відзнакою "Іменна вогнепальна зброя".

Дивіться також У Львові вперше поховали іноземця, який загинув у бою за Україну

Що відомо про смерть Героя

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув Олег Пігулевський, директор ТОВ "Глобал Спірітс Груп".

Повідомляється, що 2 серпня 2024 року Олег Пігулевський загинув поблизу Новогродівки, Донецької області.

У березні 2022 року Пігулевського мобілізували на військову службу, був призначений командиром окремого стрілецького батальйону. Він сформував батальйон, і з 1 квітня 2022 року брав участь в обороні Києва.

У січні 2023 року він керував підрозділами батальйону під час оборони Кліщіївки біля Бахмута.

Зумів досягти виконання бойових завдань з утримання позицій на східних і південно-східних околицях Кліщіївки з найменшими втратами,

– мовиться в повідомленні Володарської селищної територіальної громади.

Згодом він організовував оборону Куп'янська, де отримав контузію, проте залишився на службі. Був нагороджений "Іменною вогнепальною зброєю".

Попри це, Пігулевський залишався керівником ТОВ "Глобал Спірітс Груп", заснованого Євгеном Черняком.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега Пігулевського. Вічна пам'ять українському воїну, який до останнього подиху боронив рідну землю.