У Херсоні російський дрон вбив волонтера Олега Сальника

12 квітня Росія обстріляла в Херсоні волонтерське авто. Внаслідок атаки загинув 27-річний водій Олег Сальник.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на допис виконавчої директорки благодійного фонду "Справжні" Аліни Шемедюк в Instagram.

Дивіться також Була художницею і парамедикинею: на війні загинула військова з Кривого Рогу Маргарита Половінко

Окупанти вбили волонтера в Херсоні

12 квітня російська армія завдала дронового удару по Херсону. В епіцентрі вибуху були волонтери БФ "Справжні". Одразу було відомо, що внаслідок ворожої атаки поранення дістали двоє чоловіків, а один – загинув. Ним був волонтер Олег Сальник.

Волонтери допомагали людям у Херсоні. 28-річний Олег був водієм. За час своєї роботи волонтером він допомагав евакуювати людей із прифронтових територій, ліквідовував наслідки обстрілів у місті та ніколи не відмовлявся допомогти. Попри постійний російський терор Херсона, Олег Сальник разом з колегами працював в місті задля людей.

Аліни Шемедюк зазначила, що Олег мав невичерпне почуття гумору та добре серце. Він міг бути позитивним, навіть там, де було зовсім не весело.

Його перший коментар мені про себе: "Алінка, я в Києві будував блок пости, почав волонтерити три роки тому. Команду обирав з тих, кого насправді ще не знав, працювали по гуманітарній допомозі. Я був у військкоматі ще в перші дні, коли сказали, що я в черзі 5341",

– прокоментувала загибель колеги виконавча директорка БФ "Справжні".

На жаль, російський БпЛА впав саме на волонтерів. Про загибель Олега Сальника написав також голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Це велика втрата для всієї нашої спільноти. Вічно вдячні тобі. Навіки в наших серцях,

– йдеться в його повідомленні.

Раніше, 19 березня, через російський обстріл Херсона загинув волонтер Олександр Івахненко, який пережив окупацію. Коли вороги запустили по місту свою зброю, Олександр якраз допомагав лагодити вікна після попередньої атаки.