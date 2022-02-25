Олег Сенцов приєднався до територіальної оборони

Олег Сенцов вступив до лав територіальної оборони. Він також закликав людей допомагати ЗСУ.

Сенцов наголосив, що ворог хоче знищити Україну та її народ, тому всім – до зброї!

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Він закликав йти до військкоматів, вступати в лави ЗСУ, записуватись в самооборону, здавати кров, допомагати фронту та чинити опір в тилу агресора.

Насамкінець Сенцов опублікував своє фото у формі.



Олег Сенцов приєднався до лав тероборони / Фото з його фейсбуку

До речі, міністр оборони Олексій Резніков розповів, що у Києві охочим захищати місто вже видали 18 тисяч автоматів. Крім того, у територіальній обороні відбулись зміни щодо вікової категорії. Тепер захищати Україну зможуть ті, кому понад 60 років.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!