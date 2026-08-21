Врятував не одне життя, але віддав своє: на війні загинув Олег Стукаленко з Миколаївщини

Під час виконання бойового завдання на Луганщині загинув воїн із Баштанського району Олег Стукаленко. Захисник пройшов шлях від рятувальника та випускника аграрного університету до розвідника 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомили у Казанківській громаді на Миколаївщині.

Що відомо про загиблого захисника?

Майбутній захисник народився 8 січня 1992 року. Його дитинство та юнацькі роки минули в селі Михайлівка Баштанського району. З 1998 по 2009 рік Олег навчався у Михайлівській загальноосвітній школі, де запам'ятався вчителям та однокласникам як відповідальний, цілеспрямований і добрий юнак.

Після завершення школи у 2009 році він вступив до Новобузького аграрного технікуму, який успішно закінчив із відзнакою. На цьому прагнення здобувати знання не зупинилося, і Олег здобув вищу освіту в Миколаївському національному аграрному університеті. Свій трудовий шлях чоловік розпочав із порятунку людських життів, працюючи у Казанківській 17-й державній пожежно-рятувальній частині. Згодом він пройшов строкову військову службу у місті Новоград-Волинський, а пізніше деякий час працював за кордоном і будував плани на майбутнє.

Повномасштабне вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року повністю змінило життя захисника. Олег без вагань став на захист Батьківщини, приєднавшись до лав елітного підрозділу – 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. У її складі він служив розвідником, виявляючи мужність, зібраність і готовність ризикувати собою заради побратимів.

Трагедія сталася під час виконання бойового завдання із виходу на позиції поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Життя захисника обірвалося 18 липня 2022 року.

У полеглого героя залишилися мати, батько, сестра та маленька племінниця. Про час та місце проведення живого коридору для вшанування пам'яті воїна буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, на війні загинув 21-річний морський піхотинець Євген Мінженер із позивним "Андатра". Він був головним сержантом і командиром взводу БпЛА 38-ї окремої бригади морської піхоти. Навесні 2025 року Євген отримав важке поранення через атаку російського дрона. Після протезування та реабілітації він повернувся на фронт і продовжував службу.

Також під час виконання бойового завдання на Харківщині 17 серпня загинув військовослужбовець із Тернополя Володимир Зіновійович Пашковський. Воїн поліг у протистоянні з російськими окупантами, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народу.