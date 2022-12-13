Буде "бавовна": Жданов назвав нову ціль для ЗСУ

Росія вирішила не перебазовувати усі свої бомбардувальники з аеродромів, які розташовані в зоні ураження ЗСУ. Частину літаків країна-терорист перемістила, а інша частина так і залишилась на місцях свого постійного базування.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, певна активність на аеродромах Мурманська та Астрахані відбувалась і частина літаків була перебазована, проте, згідно з оновленими супутниковими знімками, на аеродромах Саратова та Рязані все ще залишається частина ракетоносіїв.

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Куди перемістили літаки

Олег Жданов розповів, що після вибухів в Саратов та Рязані, внаслідок яких було пошкоджено бомбардувальники стратегічної авіації, Росія перебазувала частину літаків за полярне коло.

Тобто частину своїх "стратегів" вони зняли і швиденько перегнали за полярне коло, але ще частина стратегічних бомбардувальників, на жаль, залишається на аеродромах Саратова та Рязані,

– повідомив Жданов.

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Ціль для України

На думку воєнного експерта, у такому разі Україна має законну ціль для знищення залишків літаків.

У нас тоді є законна, легітимна ціль для того, щоб дістати ці стратегічні бомбардувальники, щоб вони не могли завдавати по нас ракетні удари,

– сказав Олег Жданов

Що відомо про "бавовну" на російських аеродромах