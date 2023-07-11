Генерала Цокова ліквідували у Бердянську: у Росії підтвердили "втрату"

Російські пропагандисти підтвердили, що у Бердянську ліквідували російського генерала Олєга Цокова. Росіяни стверджують, що готель, у якому жив Цоков, атакували ракетами Storm Shadow.

Підтвердження смерті російського генерала шириться у пропагандистських телеграм-каналах. Окрім того, окупанти відгукуються про нього як про "грамотного офіцера", повідомляє 24 Канал.

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У Росії підтвердили смерть Цокова

Пропагандисти заявили, що так званий "замаскований командний пункт" 58-ї армії у Бердянську нібито атакували британськими ракетами Storm Shadow. Унаслідок вибуху загинув і Цоков. До слова, він уже був поранений у вересні 2022 року, проте тоді генерал вижив.

Вочевидь, під "пунктом" розуміють готель "Дюна", до якого уночі завітала "бавовна". Цікаво, що елітну базу відпочинку в Бердянську подають як "командний пункт". Тож не дивно, що українські захисники змогли викрити маскування. Крім того, у "пункті", ймовірно, були й інші офіцери, які могли загинути.

Варто зазначити, що Цоков обіймав посаду заступника командувача Південного військового округу. Мав звання генерал-лейтенанта.



Росіяни підтвердили смерть Цокова / скриншот із соцмереж

"Бавовна" завітала до Бердянська

Вибухи поблизу готелю "Дюна" пролунали уночі 11 липня. Після "прильоту" у місті помітили багато швидких, які їхали у бік місця удару.

Місцеві жителі повідомляють, що від готелю майже нічого не залишилось. Нині на місці "прильоту" працюють швидкі, а також важка техніка, розбирають завали. Територію оточили й нікого не пропускають. Вже тоді з'явилося припущення, що генерал Цоков міг загинути.

Проте вибухи у Бердянську чули не лише уночі. По обіді 11 липня "бавовна" розквітла на Бердянській косі. Повідомляється, що вибухи пролунали неподалік від місця нічної атаки. На місце "прильоту" вже помчали карети швидкої. Окупанти ж знайшли "геніальне" виправдання щодо вибухів. Вони заявили, що вибух нібито був контрольованим. Пропагандисти стверджували, що буцімто "оперативні служби провели планове знищення схрону, який був замінований".

Близько о 16:30 11 липня у Бердянську знову було гучно. У мережі повідомляють, що після "прильоту" чули також звуки детонації.