"Апокаліпсис був непоганий": як виглядає готель, де ліквідували російського генерала Цокова

В ніч на 11 липня у тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, не на жарт розігралося Бавовнятко, внаслідок чого був ліквідований ворожий генерал-лейтенант Олєг Цоков у місцевому готелі "Дюна". Через декілька днів з'явилися фото наслідків прильоту, з яких видно, що будівля зруйнована майже повністю.

У мережі появилося не одне фото колись красивого готелю, одне з яких опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Як виглядає "Дюна" після прильоту

Як видно з фото, внаслідок потужного влучання 4-поверхова будівля стала трішки нижчою. Її світлий бежевий фасад набув обгорілого сірого кольору, з-під якого визирає цегла. Вона ж купою лежить поблизу однієї із стін.

Також на акуратних газончиках поблизу валяються відірвані уламки будівельних конструкцій "Дюни" та елементи меблів, що, вочевидь, до вибуху були в будівлі. Ба більше, й поблизу пляжу розкидані речі з готелю.

Наслідки "бавовни" для Дюни / Фото з соцмереж

Бердянськ. Так виглядає вже колишній готель "Дюна", де було ліквідовано російського генерала Цокова. Судячи по пейзажу, апокаліпсис був непоганий,

– написав Петро Андрющенко.

Разом з генералом полягло чимало окупантів

Варто зазначити, що цим ударом ЗСУ ліквідували не лише генерал-лейтенанта Цокова, а й чимало російських загарбників. Ба більше, за даними мережі, у цей час в готелі міг базуватися запасний командний пункт 58-ї загальновійськової армії країни-окупантки. Тож, ймовірно, були й інші офіцери, які могли загинути.

Як повідомили у телеграм-каналі мелітопольського партизанського загону генерала Черешні, у цей день з готелю "Дюна" вивезли три вантажівки тіл.

Що відомо про ліквідацію генерал-лейтенанта