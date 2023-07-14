"Апокаліпсис був непоганий": як виглядає готель, де ліквідували російського генерала Цокова
Джерело:Петро Андрющенко
В ніч на 11 липня у тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, не на жарт розігралося Бавовнятко, внаслідок чого був ліквідований ворожий генерал-лейтенант Олєг Цоков у місцевому готелі "Дюна". Через декілька днів з'явилися фото наслідків прильоту, з яких видно, що будівля зруйнована майже повністю.
У мережі появилося не одне фото колись красивого готелю, одне з яких опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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Як виглядає "Дюна" після прильоту
Як видно з фото, внаслідок потужного влучання 4-поверхова будівля стала трішки нижчою. Її світлий бежевий фасад набув обгорілого сірого кольору, з-під якого визирає цегла. Вона ж купою лежить поблизу однієї із стін.
Також на акуратних газончиках поблизу валяються відірвані уламки будівельних конструкцій "Дюни" та елементи меблів, що, вочевидь, до вибуху були в будівлі. Ба більше, й поблизу пляжу розкидані речі з готелю.
Наслідки "бавовни" для Дюни / Фото з соцмереж
Бердянськ. Так виглядає вже колишній готель "Дюна", де було ліквідовано російського генерала Цокова. Судячи по пейзажу, апокаліпсис був непоганий,
– написав Петро Андрющенко.
Разом з генералом полягло чимало окупантів
Варто зазначити, що цим ударом ЗСУ ліквідували не лише генерал-лейтенанта Цокова, а й чимало російських загарбників. Ба більше, за даними мережі, у цей час в готелі міг базуватися запасний командний пункт 58-ї загальновійськової армії країни-окупантки. Тож, ймовірно, були й інші офіцери, які могли загинути.
Як повідомили у телеграм-каналі мелітопольського партизанського загону генерала Черешні, у цей день з готелю "Дюна" вивезли три вантажівки тіл.
Що відомо про ліквідацію генерал-лейтенанта
- Олєг Цоков не вперше за своє гниле життя потрапив під обстріл. Зокрема, він був поранений у вересні 2022 року. Однак 11 липня ЗСУ вдалося його ліквідувати.
- Серія вибухів у Бердянську прогриміла орієнтовно о 3:30 ночі. Їх чуло не лише все місто, а й найближчі села.
- У цей день Петро Андрющенко повідомив, що за даними партнерів, прилетіло в готель "Дюна", що території "Приазовкурорту". Там певний час жило російське військове керівництво, а поблизу росіяни тримали ППО.
- Спершу російські пабліки мовчали щодо нічних прильотів у Бердянську. Однак згодом російські пропагандисти підтвердили, що російського генерала Олєга Цокова таки ліквідували. Вони стверджують, що "Дюну" атакували ракетами Storm Shadow.