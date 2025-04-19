"Мріяв, щоб в Україні якнайшвидше запанував мир": на Бєлгородщині загинув воїн з Кривого Рогу

Під час виконання бойового завдання на Бєлгородщині військовий із Кривого Рогу Олександр Бельченко зазнав поранення, несумісні з життям. Життя воїна обірвалося 6 квітня.

Вдома на нього чекала дружина та 2 доньки. Сумну звістку повідомили в АТ "Криворізький залізорудний комбінат", інформує 24 Канал.

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Олександр Бельченко загинув на війні

Олександр народився 12 листопада 1974 року в місті Кривий Ріг. Із юних років почав свій трудовий шлях, спершу як учень моториста у промивного приладу з вилучення металу Копальні імені 45-річчя ВЛКСМ.

У 1995 році Олександр пов’язав своє життя з Криворізьким залізорудним комбінатом. Починав свою трудову стежку на комбінаті слюсарем з ремонту котельного обладнання Енергоуправління.

З 2000 року він обіймав посаду складача поїздів залізничного цеху №1 Управління залізничного транспорту. Працював за різними посадами, серед яких остання – машиніст крана (кранівник) служби навантаження УЗТ.

"За цей час проявив себе сумлінним, відповідальним та досвідченим працівником, який постійно навчався, опановував нове, не боявся змінювати своє життя, пізнавав нові грані та шукав своє покликання. Користувався заслуженою повагою як серед колег, так і керівництва Управління залізничного транспорту й підприємства", – пишуть у АТ "Кривбасзалізрудком".

З початком повномасштабного вторгнення Олександр став до лав ЗСУ.

Мріяв, щоб в Україні якнайшвидше запанував мир та його рідні були у безпеці, тому без сумніву взяв до рук зброю і пішов захищати український народ. Ніс службу номером обслуги зенітно-ракетного взводу механізованого батальйону військової частини А3283,

– ідеться в повідомленні.

На жаль, 6 квітня в районі населеного пункту Поповка Белгородської області зазнав несумісні з життям поранення. Без чоловіка залишилася дружина Ірина, без батька – дві доньки Ольга та Маргарита.

"Світла пам’ять про Олександра назавжди залишиться в наших серцях. Дякуємо батькам за виховання мужнього сина, доброго та чуйного чоловіка і батька, щирого та вірного товариша. Ми пам’ятаємо, якою дорогою ціною здобувається кожна хвилина нашого мирного життя", – висловили співчуття колеги з Криворізького залізорудного комбінату.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!