Пішов добровольцем у перший день: під Кремінною загинув ексжурналіст BBC Олександр Бондаренко

На фронті загинув колишній співробітник BBC News Україна Олександр Бондаренко. Захисник прийняв останній бій минулого тижня під Кремінною.

Про це 28 квітня повідомили його друзі та колеги. В українській редакції BBC Бондаренко працював у 2007 – 2011 роках.

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Олександр Бондаренко загинув під Кремінною

У Національній спілці журналістів України повідомили, що на фронті загинув український військовослужбовець і журналіст, співробітник Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко.

Саша загинув у бою. Пішов добровольцем у перший день. Людина сталевої сили волі. Людина правильних мотивацій. Людина з найкращим у компанії плейлистом. Наш великий розум. Наш гумор. Наш чарівний голос. Царство Небесне,

– зазначив колега Бондаренка з RMA Василь Самохвалов.

Також про загибель захисника написав його друг Максим Саваневський.

"Бонд. Дуже світла і щира людина. З посмішкою, яка робила будь-яку зустріч прекрасною. З безкомпромісністю, яка підкупляла. Його музика робила наші корпоративи незабутніми. А витончене почуття гумору – веселими. Сашка любили. Бонд з першого дня пішов добровольцем на фронт. Луганщина нам подарувала неймовірну людину. А війна забрала. Дякую тобі за все", – розповів Саваневський.

Олександр Бондаренко – філолог за фахом. Він навчався в Луганському педагогічному університеті. Працював радіоведучим на FM-радіо в Луганську, на BBC Україна і ТРК Україна, а пізніше – у сфері комунікацій.

Улітку 2021 року кандидатуру Бондаренка обговорювали як одну з можливих на посаду прессекретаря президента Володимира Зеленського. Також він зміг стати професіоналом у плаванні.

Днем раніше стало відомо, що в Херсоні загинув український журналіст Богдан Бітік, який допомагав кореспонденту італійської газети La Repubblica висвітлювати війну. Його вбив ворожий снайпер на околиці міста. Своєю чергою, італійський журналіст Коррадо Зуніно зазнав поранення в плече.