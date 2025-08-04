Ізмаїльський район Одеської області знову прощається з героєм. На війні загинув Олександр Бушат – інспектор прикордонної служби другої категорії (старший оператор протидії безпілотним повітряним засобам) відділення радіотехнічної розвідки.

Про це в неділю, 3 серпня, повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації, передає 24 Канал. Там висловили співчуття рідним і близьким покійного.

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Що відомо про захисника?

Олександр Бушат народився в Ізмаїльському районі, навчався в Ізмаїльській загальноосвітній школі № 8. Згадують, що з дитинства він вирізнявся добротою, щирістю, чуйністю до інших.

Деякий час чоловік працював за межами України, але початок повномасштабного вторгнення зустрів у рідному Ізмаїлі.

У 2023 році солдат долучився до лав Державної прикордонної служби України та служив на передових позиціях у Сумській і Донецькій областях. Його нагородили нагрудним знаком "За мужність в охороні державного кордону".

Він був вірним сином України, надійним побратимом, самовіддано бився проти російських окупантів заради вільної України, власної родини та мрії про дитину – бився до останнього подиху…

– йдеться в повідомленні.

Олександра Бушата поховають на Алеї Слави на Новому цвинтарі Ізмаїла.