"Бився заради мрії про дитину": на війні загинув прикордонник з Одещини Олександр Бушат
- На війні загинув Олександр Бушат – прикордонник з Одеської області, що долучився до лав ДПСУ у 2023 році.
- Він був інспектором прикордонної служби, спеціалістом з протидії безпілотним повітряним засобам.
Ізмаїльський район Одеської області знову прощається з героєм. На війні загинув Олександр Бушат – інспектор прикордонної служби другої категорії (старший оператор протидії безпілотним повітряним засобам) відділення радіотехнічної розвідки.
Про це в неділю, 3 серпня, повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації, передає 24 Канал. Там висловили співчуття рідним і близьким покійного.
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Що відомо про захисника?
Олександр Бушат народився в Ізмаїльському районі, навчався в Ізмаїльській загальноосвітній школі № 8. Згадують, що з дитинства він вирізнявся добротою, щирістю, чуйністю до інших.
Деякий час чоловік працював за межами України, але початок повномасштабного вторгнення зустрів у рідному Ізмаїлі.
У 2023 році солдат долучився до лав Державної прикордонної служби України та служив на передових позиціях у Сумській і Донецькій областях. Його нагородили нагрудним знаком "За мужність в охороні державного кордону".
Він був вірним сином України, надійним побратимом, самовіддано бився проти російських окупантів заради вільної України, власної родини та мрії про дитину – бився до останнього подиху…
– йдеться в повідомленні.
Олександра Бушата поховають на Алеї Слави на Новому цвинтарі Ізмаїла.