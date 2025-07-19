Наказував знищувати цивільні будинки: СБУ повідомила про підозру російському генералу

Ще один російський генерал отримав заочну підозру від СБУ. Йдеться про генерала-полковника російської армії Олександра Чайка, під час боїв у Київській області наказував бомбардувати цивільні будинки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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За які воєнні злочини отримав підозру росіянин Олександр Чайко?

Працівникам СБУ вдалося зібрати докази щодо воєнних злочинів екскомандувача Східного військового округу російських збройних сил Олександра Чайка. Відомо, що в березні 2022 року окупант віддав підлеглим наказ вдарити з бойової авіації та артилерії по селищу Тетерівське Вишгородського району Київщини.

Тоді по будинках у населеному пункті росіяни застосували кілька ФАБ-500 та снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-27 "Ураган", а також некеровані авіаційні ракети С-8. За даними слідства, внаслідок цих дій за 8 днів було знищено 73 будинки та загинули двоє цивільних людей.

Співробітники СБУ отримали аудіо, де добре чути, як генерал-полковник Чайко віддає злочинний бойовий наказ окупантам, які перебували в селищі.

До слова, Олександр Чайко торік вже отримував підозру від СБУ за злочинний наказ бомбардувати фугасними авіабомбами багатоквартирні будинки під час окупації Бородянки.

Так російському військовому заочно встановлено нову підозру за фактом воєнного злочину, які спричинив загибель людей. СБУ проводить комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Нагадаємо, окупантам призначають судові вироки в Україні за воєнні злочини. Так до 12 років в'язниці засуджено російського капітана Семена Соловова, який під час окупації Чернігівської області тримав у заручниках та знущався з 369 цивільних людей.