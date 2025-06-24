ВАКС обиратиме запобіжний захід Чернишову: чи йдеться про тримання під вартою

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопоче у Вищому антикорупційному суді, щоб для віцепрем'єра Олексія Чернишова обрали запобіжний захід у вигляді застави без тримання під вартою.

Розгляд справи відбудеться суддею Віталієм Крикливим 25 червня о 11:00. Клопотання ґрунтується на підозрі Чернишова у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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САП не просить арешту – лише заставу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить застосувати запобіжний захід у вигляді застави – без тримання під вартою.

Засідання суду з обрання запобіжного заходу віцепрем'єр-міністру національної єдності призначене на 11 годину 25 червня. Клопотання розглядатиме слідчий суддя Віталій Крикливий,

– сказала прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.

23 червня НАБУ і САП повідомили віцепрем'єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову про підозру в зловживанні службо­вим становищем та одержання хабаря в особливо великому розмірі. За версією слідства, участь у схемі брали забудовник, держсекретар і радник міністерства. Вартість квартир, які мали отримати фігуранти, становить понад 14,5 мільйона гривень.

22 – 23 червня Чернишов повернувся до України після закордонного відрядження та прибув до НАБУ для допиту. Він заявив про конструктивний двогодинний діалог з детективами і готовність співпрацювати. Наступного тижня суд обере суму застави і визначить, чи залишати Чернишова під вартою чи ні.

Раніше у справі підозри отримали ексрадник міністра Горбатюк, ексдержсекретар Володін, директорка держпідприємства Сушон і забудовник Копистира. Деяким учасникам уже обрано запобіжні заходи – арешт із заставами від 20 до 100 мільйонів гривень.