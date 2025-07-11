До останнього подиху боронив Україну: на фронті загинув Олександр Дебелий із Полтавщини

У боях на Сумщині загинув військовий із Полтавщини Олександр Дебелий, якого донедавна вважали зниклим безвісти. Чоловікові було лише 32 роки.

Олександр Дебелий загинув 27 травня 2025 року під час танкового обстрілу російських військ по позиціях ЗСУ у Сумській області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Оржицьку сільську раду Полтавщини.

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Захисника вважали зниклим безвісти

Донедавна часу Олександра Дебелого вважали зниклим безвісти після боїв на Сумщині. Лише тепер стало відомо, що він загинув під час ворожого танкового обстрілу. Йому було лише 32 роки.

Олександр народився та виріс у селі Заріг Полтавської області. Закінчивши 9 класів місцевої школи, він вступив до професійно-технічного училища №46 у селі Лазірки.

З вересня 2016 року по червень 2017 року здобував професію електрозварювальника у Кременчуцькому навчальному центрі №69. Доля Олександра склалася нелегко – ще в дитинстві він втратив батька, а у 25 років залишився сиротою після смерті матері.

У 2024 році Олександра мобілізували до лав Збройних Сил України. З перших днів служби він сумлінно виконував бойові завдання та захищав рідну землю.

Нагадаємо, 15 червня на фронті загинув 20-річний Богдан Нєвєдомський зі Львова. Він служив у 120 окремому розвідувальному полку ЗСУ і був нагороджений "Золотим хрестом".