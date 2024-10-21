Гірка втрата і невгамовний сум: на війні з росіянами загинув захисник з Одещини

Україна втрачає своїх найкращих синів та доньок у боротьбі з російським агресором. На фронті загинув військовий з Одеської області Олександр Довженко.

На момент смерті Героєві було лише 45 років. Про це повідомили у Біляївській міській раді на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що відомо про загибель Олександра Довженка

У Біляївській міськраді з глибоким сумом та скорботою в серці розповіли, що Довженко Олександр Володимирович загинув в бою за Україну її свободу і незалежність, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок. Чоловік народився у 1979 році, тож на момент загибелі йому було 45 років.

Гірко й боляче усвідомлювати, що кращі сини України йдуть у небесне військо. Такою високою і страшною є ціна нашої свободи,

– мовиться у повідомленні.

У міськраді також наголосили, що Олександр залишився назавжди вірним військовій присязі, адже, беручи участь в обороні нашої Батьківщини, захищаючи кожного з нас, він віддав найцінніше – своє життя.



Олександр Довженко з Одещини загинув на фронті / Фото з фейсбуку Біляївської міської ради

"У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю героя та висловлюємо співчуття, рідним та близьким захисника України Олександра Довженка", – зазначили у Біляївській міській раді.

Там також наголосили, що поховають Олександра Довженка 18 жовтня на Алеї Слави у рідній Біляївці. Прощання з воїном відбудеться о 12:00 у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що у парку на вулиці Героїв громади (колишня Гагаріна). В цей день в Біляївській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Довженка через його загибель на фронті.