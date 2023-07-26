Не лише Арістов: скандальний нардеп Дубінський також може відпочивати за кордоном

Скандальний народний депутат Олександр Дубінський, ймовірно, виїхав за кордон під час воєнного стану в Україні. Зараз він може перебувати в іспанській Барселоні.

Так, Дубінський міг виїхати за кордон під приводом супроводу хворого батька. Про це заявив співзасновник партії "Демократична сокира" Антон Швець. За його словами, він помітив нардепа у соцмережі його дівчини – Олени Деккерт.

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Дубінський може відпочивати за кордоном

Як розповів Швець, Дубінський зараз може перебувати в Барселоні, Іспанія. Саме там проживає його дівчина Олена.

На фото, оприлюдненому у соцмережі Олени, видно татуювання, яке є у Дубінського на нозі. Крім того, до цього дівчина вже публікувала романтичний кадр з коханим у Карпатах.



Тату Дубінського / Скриншот



Тату збігається з тим, що на першому фото / Скриншот



Дубінський зі своєю дівчиною у Карпатах / Скриншот

Швець зазначив, що у червні МОЗ звернулось до Держприкордонслужби з проханням посприяти Дубінському виїхати за кордон для супроводу хворого батька. Однак за словами діяча, батько нардепа весь час проживав у тимчасово окупованому Донецьку.

Нещодавно Дубінському дозволили виїхати разом із батьком за кордон, але куди саме – невідомо. Він підтвердив, що виїхав з батьком через те, що в Україні немає можливостей для його лікування.

Наразі ні сам Дубінський, ні його дівчина не коментували ситуацію.

Хто такий Дубінський Це український журналіст, політик, блогер, колишній ведучий програми "Гроші" на телеканалі 1+1. Заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Проти Дубінського в січні 2021 року було запроваджено персональні санкції з боку Міністерства фінансів США за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу. 1 лютого 2021 року виключили із фракції "Слуга народу" через американські санкції.

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