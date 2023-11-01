У нардепа Олександра Дубінського вкотре проходять обшуки, – ЗМІ

Правоохоронці знову завітали до скандального нардепа Олександра Дубінського додому з обшуками. Причиною є можлива причетність політика до організації незаконного виїзду за кордон.

Про це повідомила Українська Правда з посиланням на власні джерела. Сам Дубінський у своєму стилі фактично підтвердив цю інформацію.

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Що відомо про обшуки

Правоохоронні органи 1 листопада вкотре проводять обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Повідомляється, що причиною є ймовірна причетність політика до організації незаконного виїзду через державний кордон України у змові з іншими особами.

За словами джерела, мова про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

Олександр Дубінський уже дав свій коментар, завуальовано підтвердивши факт візиту. У своєму телеграм-каналі він стверджує, що нібито це спроби "знайти втрачену довіру", а шукати працівники ДБР мають "не у Дубінського точно". Також нардеп спробував списати все на особисту неприязнь до нього.

Справа Дубінського

Ще у серпні Дубінського викликали на допит до ДБР через його відпочинок у Барселоні з дівчиною у воєнний час. Там вивчали, яким чином Дубінський виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, а також як підписував документи та інші важливі деталі.

Згодом нардепу оголосили підозру у підробленні документів для виїзду за кордон. Нардеп зміг виїхати з України за допомогою "липових" документів, нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Згодом Олександру Дубінському суд обрав запобіжний захід у вигляді носіння електронного браслета. Також він має ряд інших зобов'язань: він повинен не виїжджати за межі Київської області без дозволу, прибувати до слідчих за викликом, повідомляти про зміну місця проживання та інше.