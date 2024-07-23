Мати й дівчина Дубінського придбали нові квартири в Барселоні за гроші з Росії

Стало відомо, що на початку повномасштабного вторгнення мати Дубінського придбала квартиру в Барселоні. Там же придбала квартиру його цивільна дружина.

Цікаво, що це сталося через кілька тижнів після того, як США ввели санкції проти нардепа.

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Що відомо

Мати нардепа Олександра Дубінського пенсіонерка Алла Березовська придбала квартиру в Барселоні 28 лютого 2022 року. Аж за 288 тисяч євро.

Також наприкінці 2021 року у Барселоні купила квартиру цивільна дружина Дубінського Олена Деккерт. Щоправда, скромнішу – за 100 тисяч євро.

Угода відбулася через кілька тижнів після введення персональних санкцій у США проти Дубінського, що підтверджується інформацією з іспанського реєстру прав на нерухоме майно. Саме тоді США звинуватили екс-депутата у втручанні у президентські вибори в Америці, назвавши його частиною "пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу",

– пише видання.

Звідки у рідні Дубінського стільки грошей

Видання "Голка" з посиланням на джерела у спецслужбах пише, що кошти рідним Дубінського надходили від громадян з Росії.

Як нам стало відомо кошти рідним Дубінського, якого звинувачують у державній зраді, надходили від Ксенії Кац та її матері Олени кількома транзакціями. І по суті після цього була купівля нерухомості. І тут треба зауважити, що Ксенія Кац вчилася в Московському державному університеті, про що є інформація на її профілі у LinkedIn. А наші спецслужби підтвердили, що вона працювала в Адміністрації президента Росії,

– сказала голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.

Нагадаємо, що за даними СБУ Дубінський був членом злочинної організації, яку сформувало російське ГРУ. Основним завданням цієї групи було розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. Дубінський навіть мав свій позивний – "Буратіно".