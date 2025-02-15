Завершив свій шлях на землі: на фронті загинув Олександр Горніцький

Росія продовжує атакувати Україну та вбивати її населення. Зокрема, на фронті героїчно загинув Олександр Горніцький.

Його життя обірвалося 12 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.

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Що відомо про обставини смерті Олександра Горніцького

За словами Сергія Надала, Олександр Горніцький загинув під час ведення бойових дій на Харківщині.

Найщиріші співчуття родині та близьким захисника. Хай Господь Бог дасть вам сили й терпіння пережити тяжке горе. Вічна пам'ять,

– із сумом повідомив міський голова Тернополя.

До слова, 11 лютого на Львівщині попрощалися з українським захисником Тарасом Жданом. Чоловік загинув на Авдіївському напрямку Донецької області. Однак, ще з 3 грудня 2023 року вважався зниклим безвісти.

Воїн народився у селі Воля-Висоцька Жовківської громади Львівської області та був учасником АТО у 2015 році. З початком повномасштабного вторгнення він знову пішов захищати Батьківщину та долучився до 47 окремої механізованої бригади.

Окрім цього, у Кременчуці в той же день попрощалися з військовослужбовцем Євгеном Тімченком. Після закінчення місцевої школи він також пішов воювати в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення знову долучився до лав ЗСУ.

Чоловіка призвали на військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року. Він обіймав посаду номера обслуги механізованого відділення. Згодом Тімченко потрапив у російський полон. Увесь цей час, близько трьох років, на воїна чекала дружина. Захисника поховали на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань.

Зазначимо, що у п'ятницю, 14 лютого, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що серед повернених "на щиті" українських воїнів є полеглі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького напрямків, а також з моргів на території Росії.

Там додали, що найближчим часом слідчі правоохоронних органів разом з експертними установами МВС встановлять особи загиблих.