Одному було 40, іншому – лише 27: на Дніпропетровщині росіяни вдарили дроном по поліцейських

У Богданівській громаді Павлоградського району під час фіксації наслідків російської атаки ворожий БпЛА повторно вдарив по слідчо-оперативній групі. Унаслідок обстрілу загинули двоє правоохоронців, ще один зазнав важких поранень.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Що відомо про загибель правоохоронців внаслідок російського удару?

Трагедія сталася 3 вересня, коли правоохоронці виїхали задокументувати наслідки ворожого обстрілу Богданівської громади. Під час виконання службового обов'язку окупанти спрямували на слідчо-оперативну групу повторний безпілотник.

На місці атаки загинув 40-річний капітан поліції Олександр Григоренко. Він присвятив службі в органах майже 11 років і пройшов шлях від патрульного до начальника сектору реагування патрульної поліції відділення № 1 Павлоградського районного відділу.

Тяжких поранень зазнав його колега, 27-річний старший лейтенант Сергій Шматко. Медики боролися за його життя, але врятувати поліцейського не вдалося. Він закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, працював слідчим та оперуповноваженим, а з 2025 року обіймав посаду слідчого.

Ще один правоохоронець отримав важкі травми. Наразі поранений перебуває в лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

У поліції Дніпропетровської області висловили співчуття рідним і близьким загиблих колег, які віддано виконували свій обов'язок.

Нагадаємо, на Донеччині під час ворожого авіаудару загинув 35-річний капітан поліції Дмитро Підгаєць. Киянин служив у поліції з 2014 року, а два роки тому приєднався до полку поліції особливого призначення та став на захист України.

Раніше, у Марганці внаслідок атаки російських FPV-дронів загинув старший сержант поліції Артем Кучер. Правоохоронець виконував завдання у складі антидронового загону та до останнього захищав людей від ворожих атак.