Російський депутат Алєксандр Ільтяков заявив, що бойові дії в Україні – це нібито "кара за аборт". Він розкритикував жінок, які роблять штучне переривання вагітності.

Про це розповів 24 Канал з посиланням на ASTRA. Депутат Держдуми Алєксандр Ільтяков наголосив, що ті, хто не хоче народжувати дітей і живе "для себе", нібито отримають розплату – "поживуть у гробу".

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Війна в Україні через аборти

Ільтяков назвав штучне переривання вагітності однією з причин війни в Україні.

Війна відбувається через те, що ми порушуємо Божі закони, коли штучно перериваємо вагітність,

– сказав він.

У своїх висловлюваннях російський депутат пішов далі, назвавши жінок, які роблять аборти, "опудалами" і звинуватив їх у тому, що вони могли вбити "великого вченого, як Ломоносов чи Менделєєв".

Раніше цей же депутат пропонував запровадити пропаганду проти абортів з дитячого садка.

До слова, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що "спеціальна військова операція" затягнулася через протистояння Росії не лише з Україною, а й з НАТО.

