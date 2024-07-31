РосЗМІ підтверджують смерть українського полоненого азовця Іщенка в СІЗО: реакція Лубінця

Російські ЗМІ повідомили, що український військовополонений Олександр Іщенко, який служив водієм у бригаді "Азов", помер у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону. Про загибель українця дізнався й Омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, росіяни судили Олександра Іщенка за надуманою статтею та утримували у слідчому ізоляторі на території Росії. Точна дата і причина смерті наразі невідомі. Документів, які б підтверджували смерть підсудного, адміністрація СІЗО суду надати не встигла.

Дивіться також Катувати вони вміють, – одеський священник пригадав усі жахи російського полону

Реакція Лубінця на смерть Олександра Іщенка

Як розповіла донька загиблого захисника, він помер ще 9 днів тому. Однак, за словами Лубінця, українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України.

Омбудсман звернувся до уповноваженої з прав людини у Росії, аби вона розібралася у трагічній смерті військовополоненого, якого утримувала російська сторона, та повідомила детальні обставини та причину смерті Олександра Іщенка.

Зокрема, про цю страшну трагедію повідомили Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН, щоб вони також зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови утримання українських полонених захисників.

Україна вимагає, аби Росія неухильно дотримувалася Женевських конвенцій – надавала необхідну медичну допомогу, створила змішану медичну комісію, аби це дало змогу репатріювати всіх тяжкохворих та тяжкопоранених,

– заявив Лубінець.

Напередодні донька Олександра повідомила про смерть свого батька. Чоловік помер у полоні, не дочекавшись повернення додому. Вона наголосила, що ніколи не пробачить тих, хто не врятував батька.