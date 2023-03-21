Радник президента й ексголова Укрзалізниці: що відомо про нового голову Мінстратегпрому Камишіна

Верховна Рада підтримала кандидатуру Олександра Камишіна на посаду міністра стратегічних галузей промисловості. На цій посаді він замінить Павла Рябікіна, звільнення якого напередодні підтримали нардепи.

Донедавна Олександр Камишін очолював правління Укрзалізниці. Біографію нового голови Міністерства стратегічних галузей промисловості України читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про Олександра Камишіна

Олександр Камишін народився 2 липня 1984 року у Києві. Протягом 2003 – 2005 років навчався у Міжнародному університеті фінансів, а у 2007 році закінчив Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. У 2010 році закінчив Association of Chartered Certified Accountants.

З 2006 по 2008 роки Камишін працював на посаді аудитора KPMG. З 2008 року до 2012 працював менеджером у Dragon Capital. У той же період обіймав посади спершу представника акціонера, а потім генерального директора KMZ Industries.

З 2012 по 2017 роки глава Мінстратегпрому працював на посаді менеджера з інвестицій SCM і в той же період був членом Наглядової ради Portinvest.

З 2011 по 2021 роки Олександр Камишін був видавцем агромедіахолдингу Latifundist Media.

У січні 2020 року Камишін став керуючим партнером Fortior Capital і працював на цій посаді до 2021 року.

Олександр Камишін одружений та виховує двох синів.

Камишін як голова правління Укрзалізниці

У серпні 2021 року Олександр Камишін став виконувачем обов'язків голови правління Укрзалізниці, а через 2 місяці призначений тимчасовим головою правління. У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії Камишін став повноправним головою правління.

Від серпня 2021 року компанії, які належали Камишіну, перейшли в незалежне управління.

Саме Камишіну належить термін "залізні люди", який почали використовувати щодо залізничників, які попри обстріли та ворожі атаки проводити евакуацію українців з районів ведення бойових дій.

Майже рік Олександр Камишін був головою правління УЗ і 27 лютого 2023 року оголосив про свою відставку з посади, заявивши про плани очолити офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

Через кілька днів Камишін обійняв посаду позаштатного радника президента Володимира Зеленського.

Згодом Камишін став основним кандидатом на посаду міністра стратегічних галузей промисловості на заміну Павлу Рябікіну, який очолював відомство з листопада 2021 року. Верховна Рада підтримала кандидатуру Камишіна на цю посаду 21 березня 2023 року. "За" проголосували 312 депутатів.