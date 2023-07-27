Допомагав евакуювати поранених з "Азовсталі": у Києві попрощалися з Героєм, який загинув торік

У Києві 27 липня відбулася церемонія прощання із сержантом ГУР, який допомагав евакуювати поранених з "Азовсталі", Олександром Клепіковим з позивним "Борян". Він загинув 5 квітня 2022 року під час виконання місії в оточеному Маріуполі.

Проводили в останню путь Героя у Михайлівському Золотоверхому соборі. Кореспондентка 24 Каналу відвідала церемонію прощання і вшанувала пам'ять захисника.

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Захищав Миколаїв, Київ та евакуював поранених з Маріуполя

Олександр "Борян" Клепіков уродженець міста Сімферополь. Від 2014 року був активним учасником проукраїнських акцій, учасником Майдану та чинив спротив окупантам під час анексії Криму.

Навесні 2014 року вступив до батальйону "Азов", у складі якого брав участь у звільненні Маріуполя, Мар'їнки та був учасником Широкинської операції. За час служби Клепіков побував у сотнях боїв у Донецькій області, проходив навчання закордоном. Після батальйону "Азов" став сержантом розвідувального взводу 1-го Окремого Батальйону Морської піхоти. Після закінчення контракту Олександр повернувся до мирного життя, оселився у Миколаєві та здобув ступінь магістра з історії. Також був суддею змагань з пістолета.

Від початку повномасштабного вторгнення Олександр знову став на захист країни. Спочатку разом з підрозділами тероборони брав участь у боях та диверсійних діях у Миколаївській області. У березні 2022 року у складі підрозділу ГУР МО воював на Київщині. Згодом почав виконувати завдання з польотів в окупований Маріуполь на територію "Азовсталі".

Герой доставляв бійцям в оточені боєприпаси, а також займався евакуацією поранених. На жаль, під час виконання завдання 5 квітня 2022 року гелікоптер з бійцями розвідки був збитий над Маріуполем.

У Києві відбулася церемонія прощання з Героєм / Фото Валентини Поліщук

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