На війні загинув майор із Полтавщини Олександр Коваленко, нагороджений орденом Хмельницького

Виконуючи завдання на пекельному фронті загинув майор Олександр "Підкова" Коваленко. Його втрата стала важким болем для всієї 116 бригади територіальної оборони.

Воїна було нагороджено Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на 116 бригаду.

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Майор, який був професіоналом своєї справи

Побратими Олександра Коваленка згадують, що він був відповідальним і професійним. Він разом з підлеглими успішно виконував завдання в боях під Авдіївкою, коли ворог проводив нескінченні штурми.

Олександр вміло керував підрозділом, забезпечував ефективну комунікацію із суміжними силами та робив усе можливе, щоб бойові завдання виконувалися злагоджено й успішно,

– йдеться в повідомленні.

За бойові заслуги "Підкова" був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького. Попри складнощі, які були на передовій, Олександр Коваленко залишався оптимістом, підтримував бойовий дух побратимів, міг допомогти та підтримати.

Водночас майор був вимогливим та принциповим до своїх підлеглих, адже знав, що від цього залежить життя кожного військового. Честь і обов'язок для бойового офіцера Олександра Коваленка була понад усе.

Подвиг і відданість Україні Олександра "Підкови" Коваленка назавжди залишаться в серцях кожного українця. Схиляємо голови в скорботі та висловлюємо співчуття рідним загиблого Героя.