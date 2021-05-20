Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури

Очільника "Укравтодору" Олександра Кубракова 20 травня призначили міністром інфраструктури. Раніше цю посаду залишив Владислав Криклій.

Таке рішення підтримала Верховна Рада. За кандидатуру Кубракова проголосували 284 нардепів. Після голосування Кубраков склав присягу.

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Як голосували фракції

"Слуга народу" – 228,

"Опозиційна платформа – За життя" – 0,

"Європейська Солідарність" – 0,

"Батьківщина" – 5,

"За майбутнє" – 18,

"Голос" – 0,

"Довіра" – 20,

Позафракційні – 13.

Виступ Кубракова в Раді

Кубраков, виступаючи в Раді, відзначив, що у 2020 році в Україні покращився стан доріг. За словами новопризначеного міністра, у результаті роботи 2020 – 2021 років в Україні вдасться відремонтувати майже 40% основної мережі доріг, тобто близько 9 тисяч кілометрів доріг державного значення. Найбільше – у Закарпатській та Луганській області.

Моє завдання навести лад у інших галузях, так само як у дорожній,

– сказав Кубраков.

За словами чиновника, українська інфраструктура була недоінвестована протягом 20 – 30 років.

Пріоритети майбутньої роботи Кубракова:

стабілізація фінансового становища Укрзалізниці, зокрема, дохідної частини УЗ. Будуть вимушені підвищувати тарифи на вантажні перевезення; оновлення технічної бази УЗ: нові потяги, колії тощо.

щодо Укртрансбезпеки – запуск автоматичного вагового контролю, забезпечення фінансування служби.

відновлення інфраструктури морських портів, залучення інвесторів, вирішення проблеми видачі посвідчення для моряків.

будівництво та розвиток наявних аеропортів, а також розвиток ринку внутрішніх авіаперевезень, створення національного авіаперевізника.

Що відомо про Олександра Кубракова

Кубраков обіймає посаду глави "Укравтодору" з листопада 2019 року.

У 2004 – 2006 роках працював маркетинг-менеджером ЗАТ "Пріоком", у 2007 – 2009 начальником відділу з моніторингу ринку ЗАТ "Київстар" та керівником управління стратегічного маркетингу АКБ "Фінанси та Кредит". У "Київстарі" працював до 2011 року.

У 2011 – 2015 роках був радником мера Києва Віталія Кличка в IT-сфері.

Потім обіймав посаду глави проєктного офісу Мін'юсту.

У 2016 – 2019 роках був главою сектору телекомунікацій і IT в Офісі ефективного регулювання.

Кубраков є співзасновником групи компаній "Місто для людей" та ТОВ "Єврокомунсервіс".

Під час парламентських виборів у 2019 році потрапив до Ради від партії "Слуга народу". Однак після призначення в "Укравтодор" склав повноваження депутата.

Що цьому передувало