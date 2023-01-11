Путін або його оточення вирівнюють вплив у Росії, – Арестович про призначення Лапіна

В Росії раптово підняли "з небуття" колишнього командувача центральним військовим округом Алєксандра Лапіна, який став командувачем сухопутних військ. Раніше на нього кидалися глава Чечні Рамзан Кадиров та власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин за поразку на Харківському напрямку.

Про це на стрімі з російським правозахисником Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, передає 24 канал. За його словами, це демонструє, що або сам російський диктатор Владімір Путін, або хтось впливовий з його оточення здатен вирівняти ситуацію між ворожими кланами.

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Міноборони та генштаб мають вплив в Росії

Як наголосив Арестович, зрозуміло, що міноборони окупантів та генштаб досі мають серйозний вплив всередині Росії. Вони фактично зуміли підняти з небуття людину, яка була неодноразово знищена медійно.

Фактично в бюрократних іграх пострадянського союзу реанімація зі стану "апаратної смерті" – рідкісне явище. Значить були сильні аргументи та сильний вплив. Тому Кадирову із Пригожиним не так вже й просто,

– зауважив Арестович.

І Кадирову, і Пригожину, які раніше кидалися на Лапіна, не так вже й просто завойовувати вплив в Росії. Адже куди глянь – всюди вони будуть оточені сухопутними військами. Це досить неприємно для них, адже завжди хтось може промахнутися, не підвезти снаряди для їхніх угруповань, паливо тощо.

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Тому така історія. Досить неприємна для Кадирова та Пригожина. Нам вона демонструє, що або Путіна, або хтось в його оточенні розуміє, що таке баланс. І навіщо балансувати різні групи впливу,

– вважає Арестович.

В Росії знову засвітився Лапін