Колишній мер Сум Лисенко, якого звинувачують у хабарництві, мобілізувався до ЗСУ
- Колишній мер Сум Олександр Лисенко, звинувачений у хабарництві, мобілізувався до Збройних Сил України і проходить навчання на військовому полігоні.
- Лисенка півтора року тому затримали на хабарі; його відпустили під заставу, але відсторонили від виконання обов'язків мера.
Колишній мер міста Суми Олександр Лисенко, який має підозру в отриманні хабаря, мобілізувався до Збройних Сил. Зараз він проходить навчання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олександра Лисенка в фейсбуці.
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Що відомо про службу Лисенка
У своєму пості Олександр Лисенко пригадав трагічний удар по Сумах 24 березня і зазначив, що життя щодня ставить перед кожним українцем все нові й нові виклики.
Тому офіційно повідомляю – наразі я проходжу службу в лавах Збройних Сил України. Наразі знаходжуся на військовому полігоні. Далі буду проходити службу в тій бойовій частині, де вирішить військове командування,
– написав він.
Колишній мер Сум мобілізувався / фото Олександра Лисенка
Нагадаємо, СБУ та НАБУ 2 жовтня 2023 року мера Сум та директора департаменту інфраструктури міста затримали на хабарі. Слідчі встановили, що посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу в Сумах. Обох взяли "на гарячому" під час передачі 1,4 мільйона гривень.
Мера Олександра Лисенка відсторонили від виконання обов'язків. Посадовець вийшов під заставу у 3 мільйони гривень.