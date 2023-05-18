"Рідна мова в мене – російська": проректор київського ВНЗ опинився в епіцентрі мовного скандалу

У Київській академії прикладних мистецтв спалахнув мовний скандал. Екстудентка навчального закладу заявила, що проректор Олександр Лубянський "відзначився" низкою скандальних заяв про українську мову.

Блогерка Емма Антонюк опублікувала записи, які їй надіслала Марія Довгополюк – ексстудентка КАПМ. Дівчина розповіла, що забрала документи з ВНЗ після низки обурливих заяв Лубянського.

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Що розповіла студентка

Дівчина розповіла, що Лубянський запитав студентів: "хто проти, аби я говорив російською?". Довгополюк підняла руку. Тоді проректора "понесло".

Росія скоює геноцид українців. Водночас, схоже, для Лубянського це – не аргумент, аби спілкуватися зі студентами українською мовою. Довгополюк проректор цинічно закликав не спекулювати українською мовою. На записі, який надіслала студентка, чути, як чоловік обурюється: "вона в своїй країні хоче українську мову".

А рідна мова в мене російська... Ви знаєте, для чого мова дана Богом? Щоб люди розуміли одне одного! А не політику робили,

– мовиться у записі.

Далі чоловік взявся цитувати Бісмарка: "націоналізм або нацизм, не пам'ятаю як дослівно – це зброя покидьків, які на цьому роблять гроші та спекулюють".

Не обійшлося й без абсурдних повчань студентки, що її погано навчили спілкуватися зі старшими та апеляції до високої посади у ВНЗ. Далі Лубянський порадив дівчині самій забрати документи та йти "до конкурентів".

Редакція 24 Каналу намагається зв'язатися з адміністрацією Київської академії прикладних мистецтв та отримати коментар.

Тарас Кремінь – уповноважений із захисту державної мови – заявив, що знає про цей обурливий інцидент. Наразі у ситуації розбираються. Водночас Кремінь наголосив: КАПМ – приватний заклад вищої освіти, по ньому зараз проводять заходи державного контролю за іншим епізодом.